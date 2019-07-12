النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى اتهام عاطل بسرقة مصوغات بالتجمع

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، فى اتهام عاطل بسرقة مصوغات ذهبية مسروقة بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت التحريات أن المتهم هو "عماد. م"، عاطل، عثر بحوزته علي "مصوغات ذهبية مسروقة" تقدر ب25ألف جنيه، واعترف المتهم بسرقتها منذ شهر من داخل شقة سكنية بمنطقة القطامية، وأدلي المتهم بأنه كان في طريقة لمحاولة بيعهم بمنطقة الصاغة.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على "عماد .م "، أثناء دورية أمنية وبحوزته مصوغات ذهبية، وبمناقشته تبين بأنه قام بسرقتها من فترة من داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة القطامية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.