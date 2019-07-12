سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 12:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى اتهام عاطل بسرقة مصوغات بالتجمع

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:27 ص
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى اتهام عاطل بسرقة مصوغات بالتجمع سرقة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، فى اتهام عاطل بسرقة مصوغات ذهبية مسروقة بمنطقة التجمع الخامس.
 
وكشفت التحريات أن المتهم هو "عماد. م"، عاطل، عثر بحوزته علي "مصوغات ذهبية مسروقة" تقدر ب25ألف جنيه، واعترف المتهم بسرقتها منذ شهر من داخل شقة سكنية بمنطقة القطامية، وأدلي المتهم بأنه كان في طريقة لمحاولة بيعهم بمنطقة الصاغة.
 
 وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على "عماد .م "، أثناء دورية أمنية وبحوزته مصوغات ذهبية،  وبمناقشته تبين بأنه قام بسرقتها من فترة من داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة القطامية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

سرقة

سرقة مصوغات

نيابة القاهرة الجديدة

قسم التجمع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كاميرات المراقبة دليل الأمن لضبط سيدة استولت على قرط ذهبى من طفلة بالعجوزة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:34 ص

كاميرات المراقبة تحدد المتهم بخطف هاتف شاب بالعمرانية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:04 ص

كاميرات المراقبة تحدد هوية المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة الهرم

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:00 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى العثور على جثة "مسن" بالتجمع

الأحد، 23 يونيو 2019 07:53 م

اعترافات سارقى فيلا ابنة "شوبير": استولينا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة

الأحد، 23 يونيو 2019 12:00 ص

كاميرات المراقبة تكشف عن عصابة سرقة الدراجات البخارية بالشيخ زايد

السبت، 15 يونيو 2019 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور

بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور

انتفاضة عربية فى أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس يتأهلان للدور قبل النهائى.. محاربو الصحراء تصعق كوت ديفوار وينتظرون نيجيريا.. نسور قرطاج تكسر عقدة 15 عاما أمام مدغشقر ويواجه السنغال فى الدفاع الجوى

انتفاضة عربية فى أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس يتأهلان للدور قبل النهائى.. محاربو الصحراء تصعق كوت ديفوار وينتظرون نيجيريا.. نسور قرطاج تكسر عقدة 15 عاما أمام مدغشقر ويواجه السنغال فى الدفاع الجوى

كيف باع "تميم" حليفته إيران أمام واشنطن؟

كيف باع "تميم" حليفته إيران أمام واشنطن؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة