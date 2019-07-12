النرويج تعلن إنشاء لجنة سياسية لبحث سبل تجاوز أزمة فنزويلا

وكالات

أعلنت وزارة خارجية النرويج، التى تتوسط بين الحكومة والمعارضة فى فنزويلا، أن الطرفين اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة لبحث سبل تجاوز الأزمة السياسية فى البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إن "ممثلي الجهتين السياسيتين الرئيسيتين بفنزويلا يواصلون مفاوضاتهم التي بدأت في أوسلو. وقد تم، في إطار هذه العملية، إنشاء لجنة ستعمل على أساس دائم وبشكل مباشر، على بلورة حل متفق عليه، وذلك في إطار الإمكانات التي يتيحها الدستور (الفنزويلي)".

وأشار البيان إلى ضرورة أن يتوخى الطرفان "قدرا أكبر من الحذر في ملاحظاتهما وتصريحاتهما بشأن هذه العملية".