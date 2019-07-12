سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 09:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

المشاركون بمؤتمر "الكيانات المصرية فى الخارج" يشاهدون عرضًا خاصًا لفيلم "الممر"

الجمعة، 12 يوليه 2019 08:14 م
المشاركون بمؤتمر "الكيانات المصرية فى الخارج" يشاهدون عرضًا خاصًا لفيلم "الممر" فيلم الممر
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على هامش المؤتمر الأول للكيانات المصرية في الخارج"، نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عرضًا خاصًا للفيلم السينمائي البطولي "الممر"، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد.

ويأتي تقديم عرض خاص لفيلم الممر في إطار تنسيق وزيرة الهجرة مع المنتج هشام عبد الخالق، منتج الفيلم، بهدف عرضه للمصريين بالخارج استجابة لمطالب عدد كبير منهم بأن يشاهدوا الفيلم مع عائلاتهم، لمتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته وحرصهم على تعميق ذلك في نفوس أبنائهم، في ظل سيطرة الحياة الإلكترونية وما تسببه من عزلة كبيرة للأفراد عن بعضهم البعض.

وأكدت وزارة الهجرة أن هذا الفيلم نجح في المزج بين الحس الوطني الذي لابد أن يدب في روح كل من يشاهده، وهي مسألة مهمة لابد من تحية فريق العمل عليها لتفكيره في تقديم مثل هذا العمل في هذا التوقيت، الذي تقوم فيه الدولة المصرية بدور كبير في محاربة الإرهاب والتطرف.

من جانبهم، أعرب الحضور من الكيانات المصرية بالخارج عن سعادتهم الكبيرة بمشاهدة الفيلم، وقدموا خالص شكرهم لوزيرة الهجرة على إتاحة الفرصة لهم لرؤية هذا العمل الفني الملحمي الذي جسد مرحلة هامة من المراحل التاريخية التي مرت بها مصر، والذي عزز بداخلهم مشاعر الحب والانتماء لمصر وأشعل الحماس  داخل نفوسهم تجاه مساندة الوطن في أي تحديات يواجهها.


الهجره

وزاره الهجره

الممر

فيلم الممر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الليلة.. عرض فيلم الممر فى دور العرض السينمائى بالمملكة السعودية

الخميس، 11 يوليه 2019 07:50 م

الهجرة تنظم عرضا لفيلم "الممر" وزيارتين إلى قناة السويس ومدينة الجلالة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:25 م

نشأت الديهى عن مهاجمة قناة الجزيرة لفيلم "الممر": "ده قصر ديل"

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:00 م

فيديو.. كواليس حضور أحمد عز وأبطال فيلم "الممر" فى الأردن

الإثنين، 08 يوليه 2019 06:04 م

وكيل لجنة الشباب بالبرلمان يطالب بعرض فيلم الممر للمصريين بالخارج

السبت، 06 يوليه 2019 03:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة