المتهم بقتل محفظة قرآن بإمبابة: "سددت لها عدة طعنات وسرقتها"

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

اعترف العاطل المتهم بقتل ربة منزل في منطقة إمبابة بالاتهامات المسندة إليه، وقال أنه تعرف على المجنى عليه أثناء سيرها فى الطريق وتحمل حقائب فتقدم لمساعدتها، ثم انصرف وعاد فى وقت لاحق، وقام بالصعود إلى الشقة بقصد سرقتها، لمعاناته من ضائقة مالية، حيث تمكن من الدخول عقب فتح الباب.

وتابع المتهم فى اعترفاته، أنه شاهد المجنى عليها مستغرقة فى النوم، ولدى شعورها به اتجهت مسرعة إلى شرفة الغرفة التى عُثر على جثتها بها للاستغاثة، إلا أنه استل سكين من مطبخ الشقة، وإنهال عليها طعناً فأودى بحياتها، واستولى على هاتفين محمول، ومبلغ 20 جنيه وفر هارباً.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من طالب بالعثور على جثة خالته 52 عامًا داخل شقتها بمنطقة إمبابة، مسجاة على الأرض وبها عدة طعنات نافذة بالجسم، عقب قيامه بكسر باب شقتها لعدم استجابتها هاتفياً مع أسرتها.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحديد مرتكب الواقعة عاطل 22 سنة مُقيم بمنطقة طناش سبق اتهامه فى 5 قضايا سرقة مسكن، وسرقة متنوعة، ومشاجرة، وسلاح أبيض، ومحكوم عليه فى قضية "سرقة" بالحبس "سنة".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، حيث أنه أثناء سيره بالطريق العام شاهد المجنى عليها تم بإرشاده ضبط المسروقات، القميص الذى كان يرتديه وقت إرتكابه الواقعة وبه آثار دماء، بمنزله، مؤكداً تخلصه من الأداة المستخدمة "السكين" بإلقائها بالطريق العام.