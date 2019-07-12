المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط: إيران عدو للسلام والأمن فى المنطقة

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أكد المبعوث الأمريكى الخاص للشرق الأوسط جيسون جرينبلات أن إيران تعد عدوا للسلام والأمن والاستقرار فى المنطقة، محذرا من تعرض دول الخليج للخطر بسبب طهران.

وقال جرينبلات ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الجمعة إن "إيران أصبحت فى الوقت الحالى العدو الرئيسى لدول المنطقة وليس النزاع الفلسطينى ـ الإسرائيلى فقط"، داعيا فى الوقت ذاته إلى استغلال هذا التوقيت للتوصل إلى حل للصراع الفلسطينى ـ الإسرائيلي.



وحول الخطة الأمريكية للسلام، أكد ثقته الكبيرة فى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيقدر الخطة ويتفاوض من أجل تحقيقها فى أقرب وقت، مشددا على أن الإدارة الأمريكية لا تسعى لحدوث تغيير فى القيادة الفلسطينية الحالية.



ودعا المبعوث الأمريكى الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات؛ لبحث كافة المجالات والقضايا المتنازع عليها بين الطرفين.



وربط جرينبلات نجاح الخطة الاقتصادية الأمريكية بموافقة الحكومة الفلسطينية والإسرائيلية عليها، مضيفا أن الأوضاع الراهنة التى تشهدها المنطقة تؤثر على موعد انطلاق الخطة السياسية الأمريكية لحل الصراع الفلسطينى ـ الإسرائيلي.



ونوه بمساعدة دول الخليج للفلسطينيين من أجل التوصل إلى حل مع إسرائيل، مؤكدا أنه لا أحد يمكنه إجبار الفلسطينيين على الموافقة على حلول معينة لتحقيق السلام.