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القوى العاملة:لقاءات مع الجالية المصرية بإيطاليا لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:59 ص
القوى العاملة:لقاءات مع الجالية المصرية بإيطاليا لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وزارة القوى العاملة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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لبى مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا دعوة من الجالية المصرية بإيطاليا "لوتس، وسوا، والبيت العربي"، تنفيذا لتوجيهات الوزارة، وكذلك السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.

وأكدت وزارة القوى العاملة فى بيان اليوم، أنها تلقت تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى، أشار فيه المستشار العمالى بميلانو عزت عمران إلى أنها كانت فرصة للتعرف على أهم المشاكل التى تواجه المصريين بإيطاليا وكيفية التغلب على تلك المشاكل، وبحث دور الجمعيات التى تقوم بخدمة المواطن المصرى المقيم فى إيطاليا.

وقال المستشار العمالى، إنه خلال الزيارة قام بالتأكيد على جميع الحضور أن مكتب التمثيل العمالى بميلانو موجود لخدمة الجالية المصرية بإيطاليا وأسرهم، مشددًا على ضرورة وجود عقود عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى.


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وزاره القوى العامله

ايطاليا

العماله المصريه بالخارج

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