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القبض على قاتلى موظف قليوب لسرقة سيارته

الجمعة، 12 يوليه 2019 10:23 م
القبض على قاتلى موظف قليوب لسرقة سيارته حبس -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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نجحت مباحث القليوبية  في كشف غموض العثور على جثة موظف بإحدى الشركات ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعه عاملين قاما بقتل المجني عليه للاستيلاء على سيارته وتم القبض على المتهمين وضبط السيارة وتولت النيابة التحقيق.

 تلقي  العميد هيثم حجاج  ، مأمور مركز شرطة قليوب، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثه لشخص بقرية صنافير دائرة المركز، تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، الذى أمر بتشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم ،   مدير المباحث، والعميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية، وبالانتقال ومعاينة الجثة، تبين أنها لشخص يدعى "م .س" 40 سنة،موظف بإحدى الشركات .

وتوصلت التحريات إلى أن عاملين وراء ارتكاب الواقعة، وهما على علاقة عمل بالمجني عليه وأنهما كانا يستقلان معه سيارته، وأثناء السير في منطقة صنافير طلبا منه التوقف بالسيارة، وقاما بافتعال مشاجرة معه، تم خلالها طعنه بالأسلحة البيضاء وتركاه في مكان العثور عليه، وقاما بالاستيلاء على سيارته ، وتم القبض على المتهمين وهم كلا من " ن. ا.ع "،32 سنة، و" ا.س.ا "،24 سنة، عاملين، وأرشدا عن مكان السيارة، واعترفا بارتكاب الواقعه  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


قليوب

مقتل موظف

مديرية امن القليوبية

مباحث القليوبية

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