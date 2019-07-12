القبض على عاطل وبحوزتة كمية من مخدر الهيروين في الغربية

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة له من ضبط" ن. م. م.ا" وشهرته نبيل الحارتى 33 سنة عاطل ومقيم ميت حبيش البحرية وبحوزته 120 جرام من مخدر الهيروين ، سلاح ابيض ، هاتف محمول ، مبلغ مالى

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار ، وتم تحرير محضر واخطار النيابة للتحقيق .