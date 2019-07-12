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القبض على عاطل بحوزته 45 كيلو بانجو قبل ترويجها فى الدقهلية

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:55 ص
القبض على عاطل بحوزته 45 كيلو بانجو قبل ترويجها فى الدقهلية المتهم عقب القبض عليه وبحوزته المضبوضات
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الأجهزة الأمنية ، فى ضبط عاطل هارب من تنفيذ أحكام قضائية، حيث ضبط بحوزته 45 كيلو من مخدر البانجو فى محافظة الدقهلية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام اثنين من العناصر الإجرامية سبق اتهامهما فى عدد من القضايا "مخدرات"، وأحدهما هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالاتجار فى المواد المخدرة، واتخاذهما دائرة مركز شرطة بلقاس، بمديرية أمن الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط المتهم الهارب من تنفيذ أحكام قضائية أثناء استقلاله سيارة بمدخل قرية " البلاقسة " بدائرة مركز شرطة الستامونى، وبحوزته 45 كيلو من مخدر البانجو، ومبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، بينما تكثف رجال المباحث جهودهما لضبط المتهم الهارب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 


ضبط عاطل

هارب من احكام

45 كيلو بانجو

تجارة المخدرات

مباحث الدقهلية

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