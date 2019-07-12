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الطقس فى الخليج.. نشاط للرياح فى السعودية وانخفاض الحرارة بالإمارات

الجمعة، 12 يوليه 2019 08:15 ص
الطقس فى الخليج.. نشاط للرياح فى السعودية وانخفاض الحرارة بالإمارات حالة الجو - ارشيفية
وكالات

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تشهد منطقة الخليج طقسا متقلبا فى المملكة العربية السعودية فى الوقت الذى تثور فيه الأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة، بينما تنخفض درجات الحرارة فى دول أخرى بشكل طفيف، كدولة الإمارات والبحرين.

السعودية

يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية السعودية، تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على مناطق الشرقية والرياض ونجران وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
 
فى حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير تمتد الى مرتفعات الباحة.
 

الكويت

 
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الكويتية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة والعظمى 37 درجة.
 

البحرين

 
تنخفض درجات الحرارة قليلاً مقارنية بما كانت عليه خلال الأيام القادمة لتصبح في نهاية الثلاثينيات مئوية، ويُتوقع أن تصل درجات الحرارة بحدود 39 درجة مئوية، ويسود طقس حار بوجه عام. 
 

الإمارات

 
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا رطبا صباحا على السواحل وغائما جزئيا إلى صحو بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية.
 
وذكر المركز - فى بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الاثنين إلى الجمعة - أن الطقس غدا سيكون رطبا صباحا على السواحل وغائما جزئيا على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
 
 

 
 

 


طقس الخليج

الطقس فى الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

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