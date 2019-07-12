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الصين تعلن فرض عقوبات على شركات أمريكية مشاركة فى بيع أسلحة لتايوان

الجمعة، 12 يوليه 2019 08:30 م
الصين تعلن فرض عقوبات على شركات أمريكية مشاركة فى بيع أسلحة لتايوان الرئيس الصينى
بكين /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين ستفرض عقوبات على شركات أمريكية مشاركة فى بيع أسلحة إلى تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - فى بيان اليوم الجمعة - إن بيع الأسلحة إلى تايوان من جانب الولايات المتحدة يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولى والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية ومبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ويقوض سيادة الصين وأمنها الوطني.

وأضاف شوانغ أنه "من أجل حماية المصالح الوطنية، ستفرض الصين عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة فى بيع الأسلحة إلى تايوان".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت فى وقت سابق عن خطة بيع أسلحة بقيمة 2ر2 مليار دولار إلى تايوان.

 


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