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الصين تدعو أمريكا لعدم السماح لزعيمة تايوان بالتوقف على أراضيها

الجمعة، 12 يوليه 2019 01:26 م
الصين تدعو أمريكا لعدم السماح لزعيمة تايوان بالتوقف على أراضيها رئيس الصين
أ ش أ

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دعت الصين اليوم الجمعة الولايات المتحدة إلى عدم السماح لزعيمة تايوان "تساى إينغ-ون" بالتوقف "ترانزيت" على أراضيها، مؤكدة معارضتها الشديدة لأى اتصالات رسمية أو عسكرية بين أى دولة وبين جزيرة تايوان.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانج" خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة تعليقا على إعلان سلطات تايوان أن الزعيمة التايوانية "تساى إينغ-ون" ستقضى ليلتين فى الولايات المتحدة أثناء زيارة حلفاء دبلوماسيين فى منطقة الكاريبي.


وقال شوانج إن الصين أوضحت موقفها من هذه القضية عدة مرات، وقدمت احتجاجات شديدة إلى الولايات المتحدة حول ما يسمى بتوقف (ترانزيت) زعيمة تايوان.


وأضاف :"نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة وبنود البيانات الصينية-الأمريكية المشتركة الثلاثة، والامتناع عن إرسال أى إشارة خاطئة لقوة "استقلال تايوان" وحماية العلاقات الصينية-الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان بأفعال ملموسة."


وحول خطط بيع الولايات المتحدة أسلحة إلى تايوان، شدد شوانغ مجددا على إدانة بكين لهذه الخطط، داعيا واشنطن إلى سحبها بشكل فوري، ووقف أى اتصالات عسكرية مع تايوان.

 


الصين

تايوان

الولايات المتحدة

بكين

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