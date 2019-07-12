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السيطرة على حريق بعقار بجمرك الاسكندرية دون وقوع إصابات

الجمعة، 12 يوليه 2019 10:25 م
السيطرة على حريق بعقار بجمرك الاسكندرية دون وقوع إصابات الحماية المدنية - ارشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك، بلاغًا يُفيد باندلاع حريق بعقار قديم مهجور، خالي من السكان، بحارة كريم من شارع وكالة الليمون، دائرة قسم الجمرك.

وانتقلت المهندسة سحر شعبان  ، رئيس حي الجمرك، برفقة الإدارات المعنية لموقع البلاغ واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة، مع الاستعجال الفوري لوحدة الحماية المدنية للدفع بسيارات المطافئ والسيطرة على الحريق ، التي تمكنت من إخماد الحريق سريعًا بدون حدوث أي إصابات أو خسائر.

 

وتبين بالفحص أن تراكم القمامة على هذا العقار ساعدت على الاشتعال، فيما ناشد حي الجمرك المواطنين بالالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لذلك حرصًا على سلامتهم الصحية والأمنية ، كما تابعت قوات قسم شرطة الجمرك تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين.

 


الاسكندرية

حريق

عقار قديم

حى الجمرك

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