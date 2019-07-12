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السويد تعلن الامتناع عن توقيع اتفاقية الأمم المتحدة للحظر النووي

الجمعة، 12 يوليه 2019 06:13 م
السويد تعلن الامتناع عن توقيع اتفاقية الأمم المتحدة للحظر النووي البرلمان السويدى
ستوكهولم /أ ش أ/

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أعلنت السويد، أنها تعتزم الامتناع عن توقيع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأسلحة النووية، معللة ذلك بأن المعاهدة "فى شكلها الحالى ليست مهيأة".

وقالت وزيرة خارجية السويد مارجوت والستروم - فى مؤتمر صحفى أوردته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة - إن النص "لم يتضمن تعريفًا واضحًا للأسلحة النووية وأن هناك عددًا من القضايا التى يجب أن يتم الإجابة عليها" ، وأضافت والستروم ، أنه لا توجد أغلبية داخل البرلمان السويدي، المعروف باسم "الريكسداج"، لتوقيع الاتفاقية.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن أقلية يسار الوسط، فى البلاد ذات الحزبين، تحتاج إلى دعم الأغلبية من أجل توقيع الاتفاقية.

كما أوضحت والستروم :" أن الحكومة ستواصل "جهودها لنزع السلاح النووى وستواصل العمل من أجل فرض حظرًا بشأن الأسلحة النووية بصفتها مراقب ، وأن هدف عمل الحكومة واضح : السويد تعد صوتًا قويًا فى العالم من أجل عالم خال من الأسلحة النووية".

 


السويد

أخبار السويد

توقيع اتفاقية

الأمم المتحدة

الحظر النووي

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