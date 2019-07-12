الدكتورة رانيا المشاط: نسعى لزيادة السياحة الأمريكية الواردة لمصر

كتبت آمال رسلان

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، فى الاحتفالية التى نظمتها سفارة جمهورية مصر العربية فى واشنطن للاحتفال بثورة 23 يوليو، وذلك خلال زيارة الوزيرة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وحضر الاحتفالية السفير ياسر رضا سفير مصر فى واشنطن، وبعض ممثلى المؤسسات المالية الدولية التى تعمل فى العاصمة الأمريكية من بينهم الدكتور محمود محى الدين نائب رئيس البنك الدولي، بالإضافة إلى عدد من أبناء الجالية المصرية، وحوالى 1000 مشارك مصرى أمريكى ، وبعض ممثلى وسائل الاعلام الدولية.

وخلال الاحتفالية ألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة استهلتها بالتأكيد على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أوجه التعاون المتعددة بين الجانبين، ولافتة إلى الزيارة التى قامت بها ميلينيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمصر، والتى حرصت خلالها على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات.



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وخلال كلمتها هنأت الوزيرة الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية بعيد ثورة 23 يوليو، كما هنأت الشعب الأمريكى بيوم الاستقلال.

وأشارت الوزيرة إلى زيارتها أمس لمعرض ملكات مصر الذى تنظمه مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك بالتعاون مع المتحف المصرى بتورينو بإيطاليا، ومتحف مونتريال للآثار بكندا، والسفارة المصرية فى واشنطن، لافتة إلى أن هذا المعرض يساهم فى الترويج للسياحة والثقافة المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إلقاء الضوء على حياة سبعة من ملكات الدولة الحديثة بداية من عصر الملكة نفرتارى وحتى الملكة كليوباترا.



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وتحدثت الوزيرة عن محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذى أطلقته وزارة السياحة المصرية فى نوفمبر الماضي، حيث ركزت خلال كلمتها على استعراض محور الترويج والتنشيط بهذا البرنامج، إلى جانب المحاور الرئيسية الثلاث للحملة الترويجية لمصر بالخارج People 2 People، Branding By Destination، GEM 2020.

وأكدت على أهمية عودة التركيز على الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر والتى من بينها السوق الأمريكي، مشيرة إلى سعى وزارة السياحة إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق، خاصة وأن السائح الأمريكى يعد من أعلى شرائح السائحين إنفاقاً، ولافتة إلى أن السوق الأمريكى جاء فى المرتبة العاشرة ضمن أكثر الأسواق السياحة المصدرة للسائحين الى مصر خلال عام 2018؛ حيث حقق نسبة زيادة بلغت 27% مقارنة بعام 2017.



وزيرة السياحة فى احتفالية السفارة المصرية

وأوضحت الوزيرة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، أن رحلات الطيران المباشرة بين العاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة المصرية القاهرة ستساهم فى زيادة الحركة السياحية بين أمريكا ومصر.

وأشارت الوزيرة إلى حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية فى السياحة" هذا العام والتى قدمها المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC تقديرا لجهود مصر فى تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، وخاصة لما تقوم به الحكومة المصرية من مجهودات كبيرة لتعزيز الاستدامة فى تطوير البنية التحتية للقطاع الأمني، مؤكدة على أن ذلك انعكس بشكل إيجابى فى قيام الكثير من الدول الأوروبية مؤخراً بتعديلات حظر السفر الى طابا وشرم الشيخ، إلى جانب أنه تم تسيير خطوط طيران جديدة من أسواق غير تقليدية.



وزيرة السياحة خلال احتفالية السفارة الأمريكية

وخلال الاحتفالية قامت الدكتورة رانيا المشاط بإهداء السفير ياسر رضا درع شكر وتقدير لمجهوداته الكبيرة ولكل ما يقوم به لدعم مصر والسياحة المصرية فى العاصمة الامريكية واشنطن، لافته الى أنه كان المحرك وراء إقامة معرض "ملكات مصر" الذى تنظمه مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك.



وزيرة السياحة وجانب من المشاركين بحفل السفارة

كما قامت الوزيرة خلال الاحتفالية بعرض الفيديو الترويجى عن مصر.