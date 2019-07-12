الحكومة الإسبانية ترفع دعوى قضائية لاستعادة قصر يملكه أحفاد فرانكو

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رفعت الحكومة الإسبانية دعوى قضائية ضد أحفاد الجنرال فرانسيسكو فرانكو، حكم البلاد خلال الفترة من 1936 وحتى وفاته عام 1975، للمطالبة بتسليم قصر تقول إن الأخير استحوذ عليه بطريق غير مشروع.

وأعلنت وزارة العدل في إسبانيا اليوم الخميس، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن السلطات عثرت على مستندات تشير إلى أن شراء الجنرال فرانكو لقصر "بازو دي ميراس" في شمال غربي البلاد عام 1938 كان عن طريق الاحتيال وينبغي أن يكون ملكية عامة.

وأوضحت الوثائق الإسبانية، حسبما ذكرت الشبكة، أن فرانكو أجبر العمال المحليين بالإكراه على المشاركة في شراء القصر من مالك خاص خلال الحرب الأهلية في البلاد (1936-1939).

ويملك أحفاد الجنرال فرانكو في الوقت الحالي قصر بازو دي ميراس.

وتخوض الحكومة الإسبانية منذ العام السابق معركة قضائية مع عائلة فرانكو من أجل استخراج رفاته من ضريح عام.