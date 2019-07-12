الحشد الشعبى العراقى يعلن نجاح العملية الأمنية شمال شرقى ديالى

بغداد أ ش أ

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبى طالب الموسوي، نجاح عملية تفتيش ناحية امام ويس والمناطق المحاذية لها شمال شرقى المحافظة، فيما أكد أن العملية حققت نتائج مهمة.

وقال الموسوى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الجمعة - "إن العملية المشتركة بين الوية الحشد الشعبى 24 و23 و 110 و20، و33، 4 وقوات الجيش التى انطلقت صباح اليوم، من عدة محاور انجزت اهدافها بوقت قياسي"، مضيفًا أن العملية أسفرت عن رفع ١٨ عبوة ناسفة وتفكيك ٣ عبوات وتدمير ٦ مضافات تحتوى على مواد غذائية وأعتدة مختلفة وأجهزة اتصالات ومواد كهربائية وصواعق تفجير وبدلات عسكرية وكتب تكفيرية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البيان، أن الحشد والجيش تمكنا من العثور على ٧ أحزمة ناسفة و5 دراجات نارية بعضها كانت مفخخة، مشيدًا بالتنسيق العالى بين قوات الحشد والقوات الأمنية والجهد الاستخباراتى الدقيق فى إنجاح العملية الأمينة.

وكان الحشد الشعبى والجيش قد أطلقا، فى وقت سابق اليوم، عملية أمنية شمال شرقى ديالى عقب رصد تحركات لتنظيم داعش.