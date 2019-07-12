سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 09:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

الحشد الشعبى العراقى يعلن نجاح العملية الأمنية شمال شرقى ديالى

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:10 م
الحشد الشعبى العراقى يعلن نجاح العملية الأمنية شمال شرقى ديالى عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبى طالب الموسوي، نجاح عملية تفتيش ناحية امام ويس والمناطق المحاذية لها شمال شرقى المحافظة، فيما أكد أن العملية حققت نتائج مهمة.

وقال الموسوى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الجمعة - "إن العملية المشتركة بين الوية الحشد الشعبى 24 و23 و 110 و20، و33، 4 وقوات الجيش التى انطلقت صباح اليوم، من عدة محاور انجزت اهدافها بوقت قياسي"، مضيفًا أن العملية أسفرت عن رفع ١٨ عبوة ناسفة وتفكيك ٣ عبوات وتدمير ٦ مضافات تحتوى على مواد غذائية وأعتدة مختلفة وأجهزة اتصالات ومواد كهربائية وصواعق تفجير وبدلات عسكرية وكتب تكفيرية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البيان، أن الحشد والجيش تمكنا من العثور على ٧ أحزمة ناسفة و5 دراجات نارية بعضها كانت مفخخة، مشيدًا بالتنسيق العالى بين قوات الحشد والقوات الأمنية والجهد الاستخباراتى الدقيق فى إنجاح العملية الأمينة.

وكان الحشد الشعبى والجيش قد أطلقا، فى وقت سابق اليوم، عملية أمنية شمال شرقى ديالى عقب رصد تحركات لتنظيم داعش.

 


الحشد الشعبى العراقى

الجيش العراقى

العراق

أخبار العراق

العملية الأمنية

ديالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة