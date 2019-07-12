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الحرمان من النوم يهدد صحتك العقلية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 12 يوليه 2019 04:00 م
الحرمان من النوم يهدد صحتك العقلية.. اعرف التفاصيل الارق - ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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النوم راحة بال.. مقولة شهيرة عن النوم الذى يعبر عن الحالة التى يكون فيها جسمك في راحة تامة، وتعتبر هذه هي المرة الوحيدة في اليوم الذي تكون فيه عضلات الدماغ في حالة شلل.

أثناء النوم ووفقا لتقرير موقع " sleep"  يكون الشخص غير مدرك تمامًا لما يحدث حوله، ويقدم النوم العديد من الفوائد التى تلعب دورا هاما في حياتك اليومية، بعض ميزاته تشمل:

يحافظ على الصحة العقلية.

يعزز الصحة البدنية.

يحسن نوعية الحياة المتدهورة.

الأداء الصحي للدماغ.

الارق
الارق

الآثار السلبية للحرمان من النوم

تقلب المزاج.

الغضب.

الضغط العصبى.

انخفاض القدرات العقلية.

اضطرابات نفسية.

قلة النوم يمكن أن تعرقل مستويات هرمونات الإجهاد التي يمكن أن تضر الدماغ بالكامل، كما أنه يسبب العديد من المخاطر لقدرات التفكير وحياة العمل غير المتوازنة.


الارق

الحرمان من النوم

هرمون الاجهاد

الاكتئاب

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