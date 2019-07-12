الجيش اليمنى: نحقق انتصارات كبيرة على الأرض بالتنسيق مع قوات التحالف

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أكد المتحدث باسم الجيش اليمنى عبده مجلى ، أن الجيش اليمنى يحقق انتصارات كبيرة والعديد من المكاسب على الأرض بالتنسيق مع قوات التحالف العربى خاصة فى محافظة صعدة ، حيث كبدت القوات الأمنية خسائر كبيرة لمليشيا الحوثى واستطاعت السيطرة على العديد من المناطق الجبلية والمناطق الهامة وانتزاع الألغام.

وقال المجلى فى مداخلة هاتفية لقناة ( إكسترا نيوز ) ، اليوم الجمعة ، إن الميليشيات الحوثية لا حل معها إلا التحرير الكامل والحل العسكرى هو الطريق الأسلم لتحرير الشعب اليمنى من قبضة الميليشيات الانقلابية.

وأضاف أن قوات الجيش أحرزت تقدما كبيرا فى مديرية حيدان نحو السلاسل الجبلية التى تتخذها الميليشيا الحوثية مخابئ لها ، كما حقق انتصارات عديدة فى حجة وأحرز تقدما نحو منطقة الجر والتى تجعلها الميليشيات الحوثية محزنا للألغام ، لافتا إلى الميليشيات الحوثية تقوم بزرع عدد كبير من الألغام التى استطاعت القوات الأمنية من اقتلاعها وقتل معها عدد كبير من عناصر الميليشيا الانقلابية.

وتابع أن الجيش اليمنى استطاع التقدم فى محافظة الضالع نحو منطقة الفاخر شمالى المحافظة والسيطرة على عدد من الجبال والطرقات الرئيسية بها ، كذلك أيضا حقق الجيش اليمنى العديد من الانتصارات فى مديرية الشرية بمحافظة البيضاء واستطاع القضاء على تسللات الميليشيات الحوثية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمنى أن الميليشا الحوثية قامت بمئات الخروقات للهدنة فى محافظة الحديدة ، منوها بأن الجيش اليمنى قام بكسر محاولات الميليشيات بالدخول إلى مواقع الجيش ، كما تم إسقاط العديد من الطائرات المسيرة التى تحاول الميليشيات الحوثية إطلاقها على أماكن تواجد القوات المسلحة والوحدات العسكرية والأمنية واستطاع الجيش القضاء على عدد كبير من المليشيات التى كانت تقوم بقطع الطريق أمام الإمدادات للجيش الوطني.

وأشار إلى أن المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث يحاول التفاوض مع المليشيات الحوثية ولكن التساهل من الأمم المتحدة مع تلك المليشيات الانقلابية وعدم تحديد من المعرقل اغراها بالمزيد من الانتهاكات فى مدينة الحديدة سواء بحفر الأنفاق والخنادق واحتلال المنازل واعتلاء القناصة وزراعة الألغام بكل انواعها سواء الأرضية والبحرية ، ونحن الجيش الوطنى مازلنا حتى هذه اللحظة ملتزمين بالهدنة.

وشدد على التنسيق والتعاون الدائم بين الجيش اليمنى وقيادة القوات المشتركة من دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية والتى تولى كل الجهد والاهتمام بالجيش اليمنى وتقدم الدعم اللوجستى فى مختلف الجبهات القتالية.

وتابع أن هناك انتهاكات حوثية مستمرة تجاه المواطنين خاصة فى المناطق غير المحررة فى مدينة صنعاء وحجة وصعدة وفى العديد من الأماكن التى لازالت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية ، لافتا إلى أن مركز الملك سلمان يقوم بدعم الوضع الإنسانى فى مناطق التى يتم تحريرها وتقديم المعونات الغذائية والانسانية والطبية إلى المواطنين وانتزاع الألغام وإعادتهم إلى قراهم التى هجرتهم الميليشيات الحوثية منها ، وهناك أيضا الدعم المتواصل من دول التحالف العربي.

وشدد على أن العمليات العسكرية أساسا هى لتقديم الدعم الإنسانى وتخليص الشعب اليمنى من القتل الممنهج اليومى من قبل الميليشيات الانقلابية والتى تقوم بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكذلك المقذوفات العشوائية على منازل المواطنين كما يحدث فى مدينة تعز والحديدة وحجة.