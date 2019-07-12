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الجيش الجزائرى: توقيف عنصرى دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقى البلاد

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:30 م
الجيش الجزائرى: توقيف عنصرى دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقى البلاد عناصر من الجيش الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، توقيف عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بولاية "تبسة" شمال شرقى البلاد.

وقالت الوزارة - فى بيان لها - إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش) بولاية (تبسة) عنصرى دعم للجماعات الإرهابية".

وأضافت أن قوات الجيش فى "تمنراست" و"برج باجى مختار" (جنوب) و"جانت" (جنوب شرق) أوقفت 14 منقبا عن الذهب وضبطت 6 مركبات رباعية الدفع و49 مولدا كهربائيا و33 مطرقة ضغط و44 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب و3 آلات لتكسير الحجارة.

وأشارت الوزارة - فى بيانها - إلى أنه تم توقيف 22 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من "تلمسان" و"عين تيموشنت" (شمال غرب) و"تبسة" (شمال شرق).

 


الجيش الجزائرى

أخبار الجزائر

الجماعات الإرهابية

الأمن الجزائرى

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