الجيش الباكستانى تعلن القضاء على اثنين من الإرهابيين خلال عملية أمنية

إسلام آباد أ ش أ

أعلنت قوات الأمن الباكستانية عن نجاحها فى القضاء على اثنين من الإرهابيين خلال عملية أمنية بشمال غربى البلاد اليوم الجمعة.

وأوضحت الشرطة الباكستانية - فى بيان لها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أنها نفذت العملية فى بلدة "ناظم بور" بناءً على المعلومات الاستخباراتية حول تواجد الإرهابيين فى المنطقة، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والإرهابيين، ما أسفر عن مقتل اثنين من الإرهابيين، وقالت الشرطة إن الإرهابيين كانوا متورطين فى الهجمات على رجال الشرطة.