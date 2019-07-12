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الجنح تنتظر عاطلين لمحاكمتهما بتهمة خطف حقيبة سيدة بالزيتون

الجمعة، 12 يوليه 2019 01:00 ص
الجنح تنتظر عاطلين لمحاكمتهما بتهمة خطف حقيبة سيدة بالزيتون سرقه حقيبه-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الزيتون، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنح، لمحاكمتهما، بتهمة سرقة حقيبة سيدة بأسلوب الخطف.

 

ونجحت قوة من قسم شرطة الزيتون، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية، فى ضبط شخصين، سبق اتهام أحدهما فى إحدى القضايا، حال استقلالهما مركبة " توك توك " عقب سرقتهما حقيبة يد من إحدى السيدات، حال سيرها بمكان الواقعة بأسلوب "الخطف" وحال فرارهما بمركبة التوك توك المضبوطة بحوزتهما سقطت المركبة أرضاً وتعرضا للإصابة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة، فتحرر لهما محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيق وإحالتهما للمحاكمة.


الزيتون

نيابة الزيتون

قسم الزيتون

سرقة حقائب السيدات فى الزيتون

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