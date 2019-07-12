سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 09:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

التنمية المحلية تعقد اجتماعين مع محافظى جنوب سيناء ودمياط‎

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:26 م
التنمية المحلية تعقد اجتماعين مع محافظى جنوب سيناء ودمياط‎ وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد مسئولى التنمية المحلية إجتماعين مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط وذلك بمقر الوزارة.

وتم خلال الإجتماع الأول استعراض عدداً من الملفات المهمة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ، وجهود المحافظة في تحسين وتطوير مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات الخدمية .

كما تم بحث الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية فالدولة لإقامة مؤتمر ( السياحة الدينية الخامس ) المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل بمدينة سانت كاترين ، ليخرج بصورة تليق بإسم مصر ، وكذلك المؤتمرات التي ستقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة القادمة .

واستعرض مسئولى وزارة التنمية المحلية أيضاً جهود إستغلال كافة المشروعات المؤجرة لدي المحافظة بأفضل صورة ممكنة لزيادة الموارد المالية المتحصلة منها  .

كما تم أيضاً استعراض الإجراءات التي قامت بها المحافظة ، عقب الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية ، والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لسيارات الميكروباص والسيرفيس والتاكسي والإعلان عن الأسعار بصورة معلنة وظاهرة في كافة المواقف وجهود ضبط الأسعار للسلع الأساسية في الأسواق.

وخلال اجتماع مسئولى التنمية المحلية والدكتورة منال عوض تم متابعة عدداً من المشروعات الجارية على أرض المحافظة فى كافة القطاعات المختلفة ، وعلي رأسها مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والتى ستخدم عملية الإستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل.

كما تناول اللقاء أيضاً جهود المحافظة  في إدارة منظومة المخلفات الصلبة ودعم منظومة النظافة بالمحافظة.

كما تم إستعراض عدداً من المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الخطة الإستثمارية للمحافظة في العام المالي الجاري والتي تبلغ حوالي ٣٤٣.٧ مليون جنيه.

و بحث مسئولى التنمية المحلية مع محافظ دمياط الجهود الجارية من المحافظة للإستغلال الأمثل لكافة المشروعات المؤجرة لديها وزيادة الموارد المالية منها  واستغلال تلك الموارد في إقامة مشروعات تنموية وخدمية ، بالاضافة متابعة موقف تقنين أراضي الدولة، و جهود المحافظة في تحصيل حق الدولة من تقنين التعديات على الأراضى و منع أى تعديات جديدة، وكذا الاهتمام بالخدمات الأساسية للمواطنين.


التنمية المحلية

اجتماع

جنوب سيناء

دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة