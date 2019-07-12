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التعليم: فحص 61 ألف شكوى لطلاب أولى ثانوى حول امتحانات مايو

الجمعة، 12 يوليه 2019 12:09 م
التعليم: فحص 61 ألف شكوى لطلاب أولى ثانوى حول امتحانات مايو طلاب أولى ثانوى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه تم فحص 61 ألف و14 شكوى مقدمة من 34 ألف طالب بالصف الأول الثانوى على مستوى الجمهورية بشأن التضرر من حدوث مشاكل تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكترونى الذى عقد بشهر مايو الماضى، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب وتحقيقاً لمبدأ الشفافية والموضوعية.

وكانت الوزارة قد فتحت باب تقديم الشكاوى لطلاب الصف الأول الثانوى يوم 26 يونيو 2019 ولمدة أسبوع بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكترونى الذى عقد فى شهر مايو الماضى.

وقامت الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة من التعليم العام والثانوى وشئون الطلاب ومسئولى التطوير التكنولوجى بفحص الشكاوى المقدمة والتأكد من صحتها إجرائياً ووجود محضر إثبات حالة أثناء انعقاد الاختبار بالمدرسة، أو تم رصدها من قبل غرف العمليات المشكلة بالمديريات التعليمية، وتم تسجيل نتيجة الفحص على التطبيق الإلكترونى الذى تم إعداده لهذا الغرض.

وقالت الوزارة إنه سوف يتم إعلان النتيجة النهائية بالمدارس بدءًا من غد السبت، على أن يتم تسليم الطالب بيان بموقفه من الاختبارات التى تمت للمواد العشرة الأساسية وكذلك باقى المواد التى لا تضاف للمجموع من المدرسة.

 


التربية والتعليم

تظلمات اولى ثانوى

امتحان مايو الالكترونى

نتيجة امتحان مايو الالكترونى

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