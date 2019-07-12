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التعليم العالى تنظم ورشة عمل حول توحيد توزيع بنود الموازنة للجامعات المصرية

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:06 ص
التعليم العالى تنظم ورشة عمل حول توحيد توزيع بنود الموازنة للجامعات المصرية ورشة عمل - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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نظمت وحدة التخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالتعاون مع قطاع التنمية والخدمات بالوزارة، فعاليات ورشة عمل بعنوان "توحيد توزيع بنود الموازنة للجامعات المصرية"

بحثت الورشة الوضع الراهن للموازنة والجهود المبذولة فى منظومة البرامج والأداء، وكذا الوضع المأمول الذى ترغب الوزارة فى الوصول إليه كما ناقشت الورشة عدد من الموضوعات المتعلقة ببنود الموازنة وتحدثت عن إمكانية توحيد البنود المتعلقة بالبرامج الفرعية فى ضوء إعداد برنامج موحد لموازنة البرامج والأداء وإمكانية حل المشكلة الخاصة بهذا الأمر.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام عبد الخالق المدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى إلى أن الورشة انتهت إلى عدد من التوصيات أهمها: ضرورة توحيد بنود الموازنة التى تتعامل بها الجامعات، وأهمية ربط الوحدات الحسابية بالموازنة العامة، والتأكيد على إعداد فريق عمل متميز لمتابعة موازنة البرامج والأداء باختصاصات واضحة، فضلا عن أهمية الربط بين جميع المختصين فى الجامعة بمنظومة البرامج والأداء.

 

حضر الورشة الدكتور محمد السيد محمد، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات، و د. داليا سامى، الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، ومحمد محمود رئبس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة، وممثلين من جميع الجامعات.

 


التعليم العالى

وزارة التعليم العالى

موازنة الجامعات

توحيد موازنة الجامعات

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