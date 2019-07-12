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التضامن: تدريب الشباب على تنفيذ المشروعات الصغيرة وتسويق المنتجات

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:27 م
التضامن: تدريب الشباب على تنفيذ المشروعات الصغيرة وتسويق المنتجات معسكر - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم فعاليات المعسكر الصيفى لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية التى تنظمها الادارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع خلال الفترة الصيفية لعام 2019 بمدينة مرسى مطروح تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى.

وتتضمن خطة أنشطة الإدارة هذا العام تنفيذ معسكرين بإجمالى عدد 100 شاب من الفئة العمرية من 18 الى 25 سنة من 12 محافظة وهم الوادى الجديد ومطروح والإسكندرية وقنا والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبنى سويف والدقهلية والقليوبية وجنوب سيناء وسينفذ المعسكر الأول خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو الجارى والمعسكر الثانى خلال الفترة من 18 إلى 24 يوليو الجارى.

كما تتضمن البرامج أيضا ورشة عمل تدريبية بقيادة مدربين متخصصين فى تصنيع الجلود والأركيت من الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحاضرات حول كيفية الحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة وتسويق للمنتجات.

كما تتضمن مجموعة من الأنشطة والفاعليات التى تساهم فى خدمة المجتمع بما يعزز روح العمل الجماعى والمسئولية الاجتماعية لدى المشاركين بالتعاون مع المؤسسات الخدمية فى محافظة مطروح والتى سينفذ بها المعسكرين بالإضافة الى زيارة بعض مؤسسات الرعاية بالمحافظة التابعة لوزارة التضامن ومعرض لعرض منتجات الشباب.

 


التضامن

تدريب الشباب المشروعات الصغيرة

منتجات مشروعات الشباب

مطروح

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