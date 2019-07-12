سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 01:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

التضامن : بدء طبع تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات الأهلية غدا

الجمعة، 12 يوليه 2019 01:00 ص
التضامن : بدء طبع تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات الأهلية غدا حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، طبع تذاكر الطيران الخاصة، لعدد 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية، من خلال مكتب مصر للطيران، بمقر الوزارة اعتبارا من غدا السبت، وسيتم توزيع التذاكر للحجاج من خلال مديريات التضامن عقب استخراج تأشيرات الحج من السفارة السعودية، والمقرر خلال الأيام المقبلة.


وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، أكدت انأ تقرر سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، يوم 23 يوليو الجارى، على أن يكون سفر آخر الأفواج، يوم 4 أغسطس المقبل، وأنه تم البدء فى إنهاء أخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ / 2019، من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية المصرية، والتى ستتولى التنسيق مع القنصلية السعودية، لإصدار تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية، خلال الفترة القادمة، وفقاً لمواعيد سفر أفواج حجاج الجمعيات.

ومن المقرر سفر أول أفواج الحجاج  23 يوليو لعدد 700 حاج إلى المدينة المنورة، يمثلون حجاج محافظة الجيزة والدقهلية المستوى الثانى وسيتولى سفر باقى الأفواج الى المدينة حتى يوم 29 يوليو وسيبدأ سفر الحجاج المتوجهين إلى مكة المكرمة اعتباراً من يوم 28 يوليو حتى 4 أغسطس.


التضامن

حجاج الجمعيات الأهلية

تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات

سفر حجاج الجمعيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو وصور.. ندوة تثقيفية لتوعية حجاج الجمعيات بالقواعد الإدارية ومناسك الحج بالأقصر

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:57 م

نصائح "التضامن" لحجاج الجمعيات عند وصولهم الأراضى المقدسة.. تعرف عليها

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:55 ص

حتى لا تعرض حياتك للمخاطر.. تعرف على نصائح التضامن لحجاج الجمعيات بالمناسك

الأربعاء، 10 يوليه 2019 05:30 ص

التضامن: 23 يوليو سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

الأحد، 07 يوليه 2019 03:50 م

صور.. تدريب أسبوعى لحجاج الجمعيات بأسيوط على إجراءات السفر والمناسك

السبت، 29 يونيو 2019 10:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور

بالأرقام..التبادل التجارى لمصر عالميا..36.3 مليار دولار تجارة خارجية فى 4 شهور

انتفاضة عربية فى أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس يتأهلان للدور قبل النهائى.. محاربو الصحراء تصعق كوت ديفوار وينتظرون نيجيريا.. نسور قرطاج تكسر عقدة 15 عاما أمام مدغشقر ويواجه السنغال فى الدفاع الجوى

انتفاضة عربية فى أمم أفريقيا.. الجزائر وتونس يتأهلان للدور قبل النهائى.. محاربو الصحراء تصعق كوت ديفوار وينتظرون نيجيريا.. نسور قرطاج تكسر عقدة 15 عاما أمام مدغشقر ويواجه السنغال فى الدفاع الجوى

كيف باع "تميم" حليفته إيران أمام واشنطن؟

كيف باع "تميم" حليفته إيران أمام واشنطن؟

شاهد.. احتشاد الآلاف فى مدينة سريبرينيتسا تخليدًا لمذبحة البوسنة

شاهد.. احتشاد الآلاف فى مدينة سريبرينيتسا تخليدًا لمذبحة البوسنة

رئيس هيئة استرداد أراضى الدولة يكشف: 50% من طلبات التقنين غير جادة

رئيس هيئة استرداد أراضى الدولة يكشف: 50% من طلبات التقنين غير جادة

لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل نسبة النجاح بعينة الجيولوجيا × 8 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل نسبة النجاح بعينة الجيولوجيا × 8 معلومات

تقرير يحذر: مياه البحار ستصل للشوارع العام المقبل بسبب ارتفاع منسوب المحيطات

تقرير يحذر: مياه البحار ستصل للشوارع العام المقبل بسبب ارتفاع منسوب المحيطات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

زوجان "اتخرب بيتهم" بعد صور الصيد الجائر فى تنزانيا.. اعرف القصة؟

زوجان "اتخرب بيتهم" بعد صور الصيد الجائر فى تنزانيا.. اعرف القصة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة