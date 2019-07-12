التضامن : بدء طبع تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات الأهلية غدا

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، طبع تذاكر الطيران الخاصة، لعدد 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية، من خلال مكتب مصر للطيران، بمقر الوزارة اعتبارا من غدا السبت، وسيتم توزيع التذاكر للحجاج من خلال مديريات التضامن عقب استخراج تأشيرات الحج من السفارة السعودية، والمقرر خلال الأيام المقبلة.





وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، أكدت انأ تقرر سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، يوم 23 يوليو الجارى، على أن يكون سفر آخر الأفواج، يوم 4 أغسطس المقبل، وأنه تم البدء فى إنهاء أخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ / 2019، من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية المصرية، والتى ستتولى التنسيق مع القنصلية السعودية، لإصدار تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية، خلال الفترة القادمة، وفقاً لمواعيد سفر أفواج حجاج الجمعيات.

ومن المقرر سفر أول أفواج الحجاج 23 يوليو لعدد 700 حاج إلى المدينة المنورة، يمثلون حجاج محافظة الجيزة والدقهلية المستوى الثانى وسيتولى سفر باقى الأفواج الى المدينة حتى يوم 29 يوليو وسيبدأ سفر الحجاج المتوجهين إلى مكة المكرمة اعتباراً من يوم 28 يوليو حتى 4 أغسطس.