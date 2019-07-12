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البابا تواضروس يستقبل طلبة ومكرسات مدرسة جبل المقطم بالكاتدرائية

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:12 م
البابا تواضروس يستقبل طلبة ومكرسات مدرسة جبل المقطم بالكاتدرائية قداسة البابا تواضروس الثانى مع الطلاب
سارة علام

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم بالمقر البابوى بالكاتدرائية مجموعة من طلبة ومدرسى مدرسة جبل المقطم الخاصة مع مجموعة من المكرسات المشرفات على المدرسة التابعة للكنيسة

كان آلاف الأقباط  قد صلوا اليوم الجمعة قداس  لقان عيد الرسل ،  وهو ذكرى استشهاد الرسولين بطرس وبولس حيث كان القديس «بطرس»، قد استؤمن على إنجيل الختان والقديس بولس على إنجيل الأمم (غل 7:2)، وكان يهوديًا يحمل البشارة إلى بنى جنسه من اليهود، أما القديس «بولس» فكان يهوديا فارسيًا، حمل البشارة بالإنجيل إلى العالم الأممى الوثني

 

 

 


البابا تواضروس

مدرسة جبل المقطم

الكاتدرائية

الكنيسة

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