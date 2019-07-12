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الإسكان: لجنة للرد على استفسارات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى البناء

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:22 ص
الإسكان: لجنة للرد على استفسارات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى البناء المهندسه نفيسه هاشم - رئيس قطاع الإسكان
كتب أحمد حسن

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أصدرت وزارة الإسكان  قرار بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الاسكان والمرافق، وتختص تلك اللجنة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهي فى سبيلها للقيام بمهامها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

 

وأوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الاسكان والمرافق، رئيس اللجنة، أنه تم تشكيل هذه اللجنة تنفيذاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019  فى شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتى أصدرها رئيس مجلس الوزراء، بالقرار رقم 1631  لسنة 2019 ، ونصت فى مادتها الـ14، على إصدار وزير الإسكان قراراً بتشكيل لجنة بوزارة الإسكان للرد على استفسارات الجهات الإدارية، واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق.

 

 


وزاره الاسكان

قانون التصالح مع المخالفات

مخالفات البناء

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