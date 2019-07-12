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الأوقاف تواجه المتطرفين بـ 6 كتب وسطية وتسلح أئمتها فكريا ضد الجماعات

الجمعة، 12 يوليه 2019 12:00 ص
الأوقاف تواجه المتطرفين بـ 6 كتب وسطية وتسلح أئمتها فكريا ضد الجماعات كتاب حماية الكنائس فى الإسلام
كتب – إسماعيل رفعت

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أطلقت وزارة الأوقاف، عدد من المؤلفات الوسطية ضمن حربها مع جماعات التطرف، وتستخدم هذه الكتب فى تثقيف أئمتها فى مواجهة المتشددين بنظام الجرع العلمية المركزة والتى تفند مزاعم المتطرفين، وتبرز تزييف هذه التيارات فى تقديم الدين لشرعنة أفكارها واختطافها للدين واسائتها للإسلام، وهى الكتب التالية..
 
1 - الفهم المقاصدي للسنة النبوية والذى يقدم أحوال النبى ومنهجه الوسطى والدعوة إلى التعايش وكيف حرفت الجماعات كلامه وأحكامه.
 

2 - قواعد الفقه الكلية والذى يناقش أصول الفتوى وكيف قامت الجماعات بالتلاعب بقواعد الفتوى ولى النص لشرعنة القتل ووصايتها على الدين.

 
3 - بناء الشخصية الوطنية والذى يناقش قضية أن الدين والوطن شيئ واحد وتفنيد دعوة الجماعات للتخاصم مع الدولة التى ترعى التعبد وتبنى مؤسساته ويفضح حروب الاجيال لاسقاط دوله مستقره للتعبد.
 

4 - الحوار الثقافي بين الشرق والغرب والذى يناقش أن الهجرة كانت إلى وطن الأمن وأن الإسلام يقام فى ظل الدولة غير المسلمة ولا يصح مناهضتها مالم تكن معتدية.

 
5 - حماية دور العبادة والذى يناظر كتاب حماية الكنائس فى الإسلام الداعى إلى وجوب قيام الدولة المسلمية بحماية الكنائس ودور عبادة المسلم والمخالف ولو بالسلاح لضمان حرية العقيدة والمساواة.
 

6 - الإلحاد ومخاطرة والذى يؤكد أن الإلحاد ورقة تستخدمها جماعات المصالح لرفض الدين ومنه رفض الوطن واسقاطه لاعتلاء الجماعات ظهر الوطن وتسييره وسط حالة رخوة من الانتماء.

 
 

كتاب حماية الكنائس فى الاسلام

كتاب بناء الشخصية الوطنية

وزاره الاوقاف

كتاب الإلحاد ومخاطرة

حماية الكنائس فى الإسلام

الإلحاد ومخاطرة

قواعد الفقه الكلية

حماية دور العبادة

بناء الشخصية الوطنية

الفهم المقاصدي للسنة النبوية

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