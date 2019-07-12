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اصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:38 م
اصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة اسعاف - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بإنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة  ملاكى  بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة  وادى النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى  بطريق القاهرة-  الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون ، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


اخبار البحيرة

حوادث البحيرة

وادى النطرون

انقلاب سيارة

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