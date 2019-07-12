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اصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بأسيوط

الجمعة، 12 يوليه 2019 04:20 م
اصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بأسيوط اسعاف - ارشيفية
أسيوط-هيثم البدرى

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أصيب 3أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوى الشرقي بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة وتم نقل المصابين إلى مستشفى اسيوط الجامعى.

كان العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ،  تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية على الطرق الصحراوية  يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي على طريق " أسيوط  الصحراوى الشرقي بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة  و وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ  ، وأسفر الحادث عن إصابة  كلا من " هدى . م . و " 29 سنة إشتباه كسر بالعمود الفقرى ، و " حبيبة . ح . ع " 10 سنوات سحجات وكدمات بالجسم ،و " بسملة . ح . ع " 6 سنوات بسحجات، وكدمات بالجسم وجميعهم من محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين الى مستشفى أسيوط الجامعى ،وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

 
 
 

 

 


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