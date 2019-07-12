سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 03:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع أعداد ضحايا معارك ريف حماة فى سوريا إلى 123 قتيلا

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:18 م
ارتفاع أعداد ضحايا معارك ريف حماة فى سوريا إلى 123 قتيلا الجيش السورى
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بارتفاع أعداد قتلى الاشتباكات فى ريف حماة الشمالى الغربى بين الجيش السورى وبين هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) إلى 123 قتيلا .

وأحصى المرصد - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - مقتل عشرة مقاتلين على الأقل من قوات النظام مقابل 12 من الفصائل المسلحة ، لترتفع بذلك حصيلة القتلى فى المعارك التى اندلعت ليل الأربعاء إلى 67 من قوات النظام والمجموعات الموالية لها، مقابل 56 من الفصائل بينهم 39 عنصرا متشددا.


وأشار إلى أن قوات النظام تمكنت بدعم روسى من استعادة السيطرة على قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجية فى ريف حماة الشمالى الغربي، بعد شنها هجمات معاكسة ترافقت مع عمليات قصف جوى وبرى كثيفة.


وبدأت المعارك، الأربعاء الماضي، مع شن الفصائل على رأسها هيئة تحرير الشام هجوماً على مواقع لقوات النظام، تمكنت بموجبه من السيطرة على قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجية.


سوريا

ريف حماة

حقوق الإنسان

هيئة تحرير الشام

الجيش السورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتل 40 مسلحا من هيئة تحرير الشام فى ريف حماة شمال غربى سوريا

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:04 ص

مركز المصالحة الروسى: أكثر من 500 شخص غادروا مخيم الركبان فى سوريا

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:02 ص

محكمة ألمانية تقضى باستعادة زوجة مشتبه به بانتمائه لـ "داعش" وأطفالها من سوريا

الخميس، 11 يوليه 2019 11:01 م

العالم هذا المساء.. 21 قتيلا و89 جريحا فى حادث تصادم قطارين فى باكستان.. انفجار قرب كنيسة السيدة العذراء فى سوريا.. انفجار داخل مطعم كنتاكى فى أمريكا.. وسلطات جبل طارق تقبض على قبطان الناقلة الإيرانية المحتجزة

الخميس، 11 يوليه 2019 10:09 م

انفجار بالقرب من كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلى فى سوريا

الخميس، 11 يوليه 2019 06:19 م

على خطى داعش.. تركيا تنهب آثار سوريا وقواتها تدمر مواقع أثرية فى عفرين وريف حلب.. "دمشق" تدعو لوضع حد لممارسات أنقرة على أراضيها.. تدمير منحوتات نادرة فى معبد عين دارة بسبب قصف تركى

الخميس، 11 يوليه 2019 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يسحب البساط من تحت أقدام محمد صلاح فى أمم أفريقيا 2019.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف ليفربول مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يسحب البساط من تحت أقدام محمد صلاح فى أمم أفريقيا 2019.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف ليفربول مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة