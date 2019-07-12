ارتفاع أعداد ضحايا معارك ريف حماة فى سوريا إلى 123 قتيلا

وكالات الأنباء

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بارتفاع أعداد قتلى الاشتباكات فى ريف حماة الشمالى الغربى بين الجيش السورى وبين هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) إلى 123 قتيلا .

وأحصى المرصد - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - مقتل عشرة مقاتلين على الأقل من قوات النظام مقابل 12 من الفصائل المسلحة ، لترتفع بذلك حصيلة القتلى فى المعارك التى اندلعت ليل الأربعاء إلى 67 من قوات النظام والمجموعات الموالية لها، مقابل 56 من الفصائل بينهم 39 عنصرا متشددا.



وأشار إلى أن قوات النظام تمكنت بدعم روسى من استعادة السيطرة على قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجية فى ريف حماة الشمالى الغربي، بعد شنها هجمات معاكسة ترافقت مع عمليات قصف جوى وبرى كثيفة.



وبدأت المعارك، الأربعاء الماضي، مع شن الفصائل على رأسها هيئة تحرير الشام هجوماً على مواقع لقوات النظام، تمكنت بموجبه من السيطرة على قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجية.