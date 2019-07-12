سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 10:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

اتحادات للشحن تحث السفن التجارية على عدم استخدام فرق مسلحة خاصة فى الخليج

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:40 م
اتحادات للشحن تحث السفن التجارية على عدم استخدام فرق مسلحة خاصة فى الخليج ناقلة نفط _ صورة أرشيفية
لندن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقول اتحادات بقطاع الشحن البحرى، إنه يجرى حث الشركات التى لها سفن تبحر فى الخليج على تفادى استخدام حراس أمن مسلحين من القطاع الخاص على متن السفن فى ظل تنامى مخاطر التصعيد فى المنطقة.

تشهد العلاقات بين إيران والغرب توترا متزايدا بعد أن احتجزت بريطانيا ناقلة إيرانية فى جبل طارق الأسبوع الماضى وقالت لندن إن سفينتها الحربية مونتروس تصدت لزوارق إيرانية كانت تسعى لمنع ناقلة مملوكة لبريطانيا من المرور فى مضيق هرمز.

جاء ذلك عقب سلسلة هجمات على ناقلات حول مضيق هرمز وخليج عُمان منذ مايو أيار، تلقى الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران التى تنفى أى دور لها.

وحذر إخطار صدر فى الأيام القليلة الماضية عن اتحادات رئيسية للشحن البحرى من استخدام حرس مسلحين من القطاع الخاص فى المناطق الحساسة.

وقال "استخدام القوة فى مواجهة التهديدات الأخيرة فى خليج عُمان ينطوى على مخاطرة كبيرة وقد يؤدى إلى تصعيد الأوضاع الأمنية بما يعود بالضرر على سلامة السفينة والطاقم".

وأضاف قائلا "استخدام مستشارين بحريين غير مسلحين لتقديم المساعدة الأمنية على متن السفينة والمراقبة هو تصرف حصيف" مشيرا إلى الإرشادات القانونية ذات الصلة.

كان تنامى القرصنة الصومالية، التى كانت فى أوجها قبل عشر سنوات، قد دفع شركات الشحن إلى الاستعانة بفرق أمن مسلحة خاصة فى خليج عدن.وقال جاى بلاتن، الأمين العام للغرفة الدولية للشحن البحري، إن هناك قيودا صارمة على استخدام الحراس المسلحين فى الخليج، بينما كانت هناك موافقة من الدول التى ترفع السفن أعلامها على الاستعانة بهم قبالة سواحل الصومال.

 

 


السفن التجارية

فرق مسلحة

الخليج

ناقلات النفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة