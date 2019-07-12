إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بالساحل الشمالى

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 5 أشخاص، من بينهم 3 أجانب بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم سيارتين، فجر اليوم الجمعة، أمام منتجع هايسندا، على طريق الإسكندرية – مطروح، بالساحل الشمالى، فى نطاق قرية سيدى عبد الرحمن، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى العلمين المركزى، المصابين ستيلا بروبرا جينيسكايا "36سنة"- روسية الجنسية- مصابة باشتباه pc وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم "سيدوفا افجينيا " 38سنة" -روسية الجنسية- مصابة بكدمات وسجحات بسيطة بالجسم، ونيتين ميشيل "64 سنة"- لبنانى الجنسية- مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى، وعصام أحمد إسماعيل "52 سنة"- من كفر الشيخ- مصاب باشتباه pcوكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد داوود "32 سنة"-من الإسكندرية- مصاب باشتباه pc وكدمه بالوجه.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.