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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:36 ص
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف إنقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف: هانى فتحى

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى لمركز سمسطا جنوب غربى محافظة بنى سويف، وتم نقلهم للمستشفى.
 
على الفور، انتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم نصر الدين نصر 34 سنة مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعبد الكريم على عبد الموجود 22 سنة مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، محمود صالح مصطفى27 سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، محمد أمام فرحات 19 سنة مصابا بجرح قطعى بالذراع اليمنى، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.
 
تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزى، لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة،
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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