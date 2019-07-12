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إصابة 24 فلسطينيًا خلال قمع الاحتلال للمشاركين فى المسيرات السلمية شرق غزة

الجمعة، 12 يوليه 2019 08:00 م
إصابة 24 فلسطينيًا خلال قمع الاحتلال للمشاركين فى المسيرات السلمية شرق غزة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
غزة /أ ش أ/

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أصيب 24 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحى وآخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى للمشاركين فى المسيرات السلمية التى تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة، ووصل الشباب للمشاركة فى مسيرات العودة وكسر الحصار فى الجمعة السادسة والستين.

وكان شاب فلسطينى قد أصيب برصاص الاحتلال وجرى اعتقاله قرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وبدأ آلاف الفلسطينيين بالوصول إلى خمسة مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى جمعة "لا تفاوض لا صلح لا اعتراف بالكيان" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس من العام الماضى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبدأت الحافلات بنقل المتظاهرين نحو الحدود وسط تأكيد على مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التى سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق فى الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عامًا.

 


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فلسطين

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