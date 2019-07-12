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إصابة طفل فلسطينى بنيران قوات الاحتلال خلال قمعها لمسيرة سلمية فى قلقيلية

الجمعة، 12 يوليه 2019 04:04 م
إصابة طفل فلسطينى بنيران قوات الاحتلال خلال قمعها لمسيرة سلمية فى قلقيلية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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أصيب طفل فلسطينى بالرصاص الحى فى الرأس، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى المسيرة الأسبوعية فى كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن الطفل عبد الرحمن ياسر شتيوى 10 سنوات، أصيب بالرصاص الحى فى الرأس، فى مسيرة كفر قدوم، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومى بنابلس، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.


فى سياق آخر، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسير المقدسى وسيم الجلاد (41 عاما)، بشرط الإبعاد عن القدس حتى نهاية الشهر الجاري.


وأوضح نادى الأسير أن محكمة الاحتلال أفرجت عن الجلاد أمس، وأعيد اعتقاله لحظة تحرره من سجن النقب بعد قضائه 15 عاما فى الأسر، ونقلته إلى مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حتى أفرج عنه اليوم، مقابل الإبعاد عن مدينة القدس حتى نهاية الشهر الجاري، ومنعه من رفع الرايات والأعلام الفلسطينية أو المشاركة فى الحفلات والنشاطات.

 

 


قوات الاحتلال

فلسطين

إسرائيل

القدس

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