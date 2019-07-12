إصابة شرطيين يونانيين فى هجوم على مركز للشرطة فى أثينا

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أفادت وسائل إعلام محلية أن شرطيين أصيبا بجروح، إثر هجوم شنه أعضاء يشتبه فى انتمائهم لجماعات مناهضة للبلاد على مركز للشرطة وسط العاصمة اليونانية ​أثينا​.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية - عبر موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة أن المهاجمين قاموا بإلقاء الحجارة وقطع الخشب على المركز أثناء مرورهم، أمس، بعد مظاهرة حاشدة احتجاجا على انتشار منصة "آير بى إن بي" لاستئجار المنازل عبر الإنترنت فى أثينا .



وأصيب الشرطيان بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى أحد ​المستشفيات​ العسكرية لتلقى الإسعافات الأولية، فيما اعتقلت الشرطة اليونانية شخصا واحدا من المشتبه بهم.

وكان مركز الشرطة نفسه قد تعرض لهجوم فى شهر مارس الماضى من جانب 10 أشخاص ملثمين مستخدمين قنابل المولوتوف.



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