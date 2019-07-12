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إصابة شرطيين يونانيين فى هجوم على مركز للشرطة فى أثينا

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:37 ص
إصابة شرطيين يونانيين فى هجوم على مركز للشرطة فى أثينا الشرطة اليونانية
أ ش أ

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 أفادت وسائل إعلام محلية أن شرطيين أصيبا بجروح، إثر هجوم شنه أعضاء يشتبه فى انتمائهم لجماعات مناهضة للبلاد على مركز للشرطة وسط العاصمة اليونانية ​أثينا​.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية - عبر موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة أن المهاجمين قاموا بإلقاء الحجارة وقطع الخشب على المركز أثناء مرورهم، أمس، بعد مظاهرة حاشدة احتجاجا على انتشار منصة "آير بى إن بي" لاستئجار المنازل عبر الإنترنت فى أثينا .


وأصيب الشرطيان بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى أحد ​المستشفيات​ العسكرية لتلقى الإسعافات الأولية، فيما اعتقلت الشرطة اليونانية شخصا واحدا من المشتبه بهم.
وكان مركز الشرطة نفسه قد تعرض لهجوم فى شهر مارس الماضى من جانب 10 أشخاص ملثمين مستخدمين قنابل المولوتوف.


وموقع "إير بي.إن.بي" الإلكتروني، يحتوى على مئات آلاف الإعلانات المتعلقة بتأجير واستئجار أماكن السكن فى عشرات آلاف المدن حول العالم، وتأسس الموقع فى العام 2008 ويتّخذ من مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا مقراً رئيساً له

 

 


اليونان

شرطة

هجوم

​أثينا​

الشرطة اليونانية

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