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إسبانيا تقاضى أحفاد الديكتاتور فرانكو للمطالبة بتسليم قصر "بازو دى ميراس"

الجمعة، 12 يوليه 2019 01:09 م
إسبانيا تقاضى أحفاد الديكتاتور فرانكو للمطالبة بتسليم قصر "بازو دى ميراس" بيدرو سانشيز
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن الحكومة الإسبانية رفعت دعوة قضائية ضد أحفاد "الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو" للمطالبة بتسليم قصر "بازو دى ميراس" الذى استحوذ عليه فرانكو بشكل غير "قانونى".

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات الإسبانية أكدت أن فرانكو أجبر العمال المحليين بالإكراه على المشاركة فى شراء القصر من مالك خاص خلال الحرب الأهلية فى البلاد (1936-1939).

وقالت وزارة العدل فى إسبانيا، أن السلطات عثرت على مستندات تشير إلى أن شراء الجنرال فرانكو لقصر "بازو دى ميراس" فى شمال غربى البلاد عام 1938 كان عن طريق الاحتيال وينبغى أن يكون ملكية عامة.

وتخوض الحكومة الإسبانية منذ العام السابق معركة قضائية مع عائلة فرانكو من أجل استخراج رفاته من ضريح عام.

 

 


اسبانيا

فرانكو

الديكتاتور فرانكو

رفات فرانكو

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