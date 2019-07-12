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ألمانيا ترحب بأول محادثة هاتفية بين بوتين ورئيس أوكرانيا الجديد زيلينسكى

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:13 م
ألمانيا ترحب بأول محادثة هاتفية بين بوتين ورئيس أوكرانيا الجديد زيلينسكى الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى
وكالات الأنباء

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رحبت ألمانيا بالمحادثة الهاتفية الأولى التي جرت الخميس، بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "كنا نعلن بوضوح أننا ندعم المفاوضات المباشرة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا. ونرحب بأن الرئيسين (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي و(الروسي فلاديمير) بوتين أجريا مكالمة بينهما وأن كلا الطرفين ناقشا مواصلة المفاوضات في إطار رباعية النورماندي".

 

وأجرى الرئيسان الروسي والأوكراني أمس الخميس مكالمة هاتفية بمبادرة من الجانب الأوكراني. وناقشا خلالها مسائل التسوية في جنوب شرق أوكرانيا والمفاوضات في إطار "رباعية النورماندى" بالإضافة إلى العمل المشترك حول إعادة المعتقلين.

 

من جهته أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن المكالمة الهاتفية الأولى بين رئيسي البلدين حملت طابعا براغماتيا واستغرقت 20 دقيقة.

 


فلاديمير زيلينسكى

أوكرانيا

روسيا

بوتين

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