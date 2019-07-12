أسباب الإصابة بالتينيا فى الصيف أهمها المناعة الضعيفة

كتب بيتر إبراهيم

ينتشر العديد من الأمراض الجلدية فى الصيف وعلى رأسها التينيا، حيث تصيب أغلب الرياضيين وتنجم عن نوع من الخميرة التي تعيش بشكل طبيعي على البشرة أو العدوى من مصاب آخر.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجد الباحثون أسباب العدوى بالتينيا :

لديك بشرة دهنية

تعيش في مناخ حار

التعرق المفرط

لديك جهاز مناعي ضعيف

وتنتقل التنيا عن طريق الملابس أو الجلد لمصاب أو مصافحة شخص مصاب بها.

علاج الإصابة بالتينيا



علاج التينيا يعتمد على الكريمات والمستحضرات، أو الشامبو ويمكن أن تشمل أيضاً الأدوية المضادة للفطريات.

ويتم وضع هذه المنتجات مباشرة على البشرة ويمكن أن تكون في شكل محلول، شامبو، كريم.

وتتوفر منتجات موضعية مضادة للفطريات بدون وصفة طبية فى الصيدليات تحتوي على مكونات مثل الزنك، بيريثيون، كبريتيد السيلينيوم، ميكونازول، كلوتريمازول، وتربينافين، ولكن في بعض الأحيان قد تكون هناك حاجة إلى وصفة طبية.

نصائح لمساعدتك على السيطرة على مرض التينيا:

