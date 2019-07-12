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أسباب الإصابة بالتينيا فى الصيف أهمها المناعة الضعيفة

الجمعة، 12 يوليه 2019 01:30 ص
أسباب الإصابة بالتينيا فى الصيف أهمها المناعة الضعيفة تينيا
كتب بيتر إبراهيم

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ينتشر العديد من الأمراض الجلدية فى الصيف وعلى رأسها التينيا، حيث تصيب أغلب الرياضيين وتنجم عن نوع من الخميرة التي تعيش بشكل طبيعي على البشرة أو العدوى من مصاب آخر.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجد الباحثون أسباب العدوى بالتينيا :

  • لديك بشرة دهنية
  • تعيش في مناخ حار
  • التعرق المفرط
  • لديك جهاز مناعي ضعيف

وتنتقل التنيا عن طريق الملابس أو الجلد لمصاب أو مصافحة شخص مصاب بها.

علاج الإصابة بالتينيا
 

علاج التينيا يعتمد على الكريمات والمستحضرات، أو الشامبو ويمكن أن تشمل أيضاً الأدوية المضادة للفطريات.

ويتم وضع هذه المنتجات مباشرة على البشرة ويمكن أن تكون في شكل محلول، شامبو، كريم.

وتتوفر منتجات موضعية مضادة للفطريات بدون وصفة طبية فى الصيدليات تحتوي على مكونات مثل الزنك، بيريثيون، كبريتيد السيلينيوم، ميكونازول، كلوتريمازول، وتربينافين، ولكن في بعض الأحيان قد تكون هناك حاجة إلى وصفة طبية.

نصائح لمساعدتك على السيطرة على مرض التينيا:
 

  • تجنب استخدام منتجات البشرة الدهنية.
  • تقليل فرص التعرض لآشعة الشمس.
  • إذا كان عليك الخروج في الشمس، فكر في استخدام شامبو مضاد للفطريات يوميا لبضعة أيام قبل التعرض لآشعة الشمس.
  • استخدام واقي من الشمس كل يوم.
  • عدم ارتداء ملابس ضيقة.
  • ارتداء الأقمشة التى تتنفس، مثل القطن، لتقليل التعرق.

 

 


تينيا

التينيا

علاج التينيا

اسباب التينيا

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