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«التعليم» تعتمد نتيجة الثانوية العامة.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:35 م
«التعليم» تعتمد نتيجة الثانوية العامة.. غدا بـ"اليوم السابع"

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تحت عنوان «التعليم» تعتمد نتيجة الثانوية العامة اليوم، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، إعلانها إلكترونيا غداً وفى المدارس الاثنين.. «التعليم» تعتمد نتيجة الثانوية العامة اليوم.. النتيجة متاحة على موقع «اليوم السابع» فور إعلانها.. ومصادر: النسبة العامة للنجاح أعلى من العام الماضى.

 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

 

ـ عودة رحلات الطيران بين القاهرة ومدريد.. بعد ألمانيا.. إسبانيا تعدل توصيات السفر لشرم الشيخ.. وفد بقيادة القنصل الإسبانى زار جنوب سيناء.. ومصدر دبلوماسى: الجولة أكدت توافر الأمن وتطوير البنية التحتية

 

ـ رئيس البنك الأوروبى: القاهرة تستحوذ على أكثر من نصف استثماراتنا فى أفريقيا.. سوما تشاكرابارتى: مصر تحقق قصص نجاح فى مشروعات البنية الأساسية.. واستثماراتنا بها وصلت إلى 4.9 مليار دولار

 

ـ «الفيل الأزرق 2» و«ولاد رزق 2» و«خيال مآتة» الأبرز.. صراع الأكشن والرعب فى أفلام عيد الأضحى

 

ـ إعلانها إلكترونيا غداً وفى المدارس الاثنين.. «التعليم» تعتمد نتيجة الثانوية العامة اليوم.. النتيجة متاحة على موقع «اليوم السابع» فور إعلانها.. ومصادر: النسبة العامة للنجاح أعلى من العام الماضى

 

ـ تشميع 11 محطة بنزين تلاعبت فى عدادات الطلمبات.. «التموين»: تخصيص مفتش بكل مستودع للتأكد من بيع أسطوانات البوتاجاز بالسعر الرسمى.. ومدير مصلحة الموازين: لن نتهاون مع معدومى الضمائر

 

ـ حبس نائب «رشوة المقابر» و3 آخرين 4 أيام.. التحقيقات: المتهم صلاح عيسى استغل نفوذه فى طلب 2 مليون جنيه لإنهاء تراخيص جبانات.. وتوسط فى استيلاء رئيس المجلس المحلى على 300 ألف جنيه

 

ـ الأموال العامة تضبط عصابة استولت على عشرات الأفدنة بالتزوير.. ليلة سقوط «حيتان الأراضى» بالقاهرة والمحافظات

 

اليوم السابع غدا
 

 


القاهرة

اسبانيا

شرم الشيخ

التعليم

نتيجة الثانوية العامة

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