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4 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

الخميس، 11 يوليه 2019 01:44 م
4 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح" المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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أوشكت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، وتوجد العديد من الأرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين منها:
 
1 ـ الرقم "21"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة والتى تنظر الدعوى، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.
 
2 ـ الرقم "46"، ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد إجراءات محاكمتهم فى الدعوى، والذين حصلوا على حكما غيابيا وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم.
 
3 ـ الرقم "493"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى، والذين حكم عليهم بأحكام ما بين المؤبد والمشدد فى 18 سبتمبر من عام 2017.
 
4 ـ الرقم "19"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى إعادة إجراءات محاكمة المتهمين.
 
جدير بالذكر أن المحكمة قد  قضت فى وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.
 
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
 
 
 
 
 
 

محاكمة المتهمين بأحداث الفتح

مسجد الفتح

جنايات القاهرة

المستشار شبيب الضمرانى

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