10 خدمات تقدمها المساجد والأوقاف للمواطنين فى جميع المحافظات..تعر ف عليها

كتب إسماعيل رفعت

أكدت وزارة الأوقاف، أنها تقوم بدور إنسانى ودينى ووطنى كبير، وتؤهل كوادرها، للوفاء بمتطلبات هذا الدور، وتتيح عدد هائل من الخدمات موجودة فى منطقتك هى كالتالى ..

1 - ألف مدرسة قرآنية لتحفيظ القران بالمدارس.



2 - افتتاح مدارس علمية لشرح كتب الفكر الوسطى بمنهج علمى.





3 - جمع صكوك الأضاحى لتطبيق السنة والوفاء بحق الفقير من خلال مشروع قومى منظم ومراقب.



4 - توزيع لحوم الاضاحى من خلال المساجد عقب عيد الأضحى.





5 - إطلاق قوافل دعوية تجوب المناطق من خلال المساجد.



6 - تطلق الندوات والأمسيات والقوافل والدروس.





7 - تهتم ببناء المساجد وفرشها وتجديدها وإطلاق المسابقات القرآنية والثقافية.



8 - تكلف الدعاة بإقامة الشعائر فى 180 مسجد.





9 - تتيح الفرصة للسيدات للعمل واعظات لشرح قضايا المرأة.

10 - تفتتح مراكز تعليم تحفيظ القران، ومراكز الثقافة الإسلامية لتخريج الدعاة والواعظات.