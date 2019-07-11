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10 خدمات تقدمها المساجد والأوقاف للمواطنين فى جميع المحافظات..تعر ف عليها

الخميس، 11 يوليه 2019 02:03 ص
10 خدمات تقدمها المساجد والأوقاف للمواطنين فى جميع المحافظات..تعر ف عليها وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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أكدت وزارة الأوقاف، أنها تقوم بدور إنسانى ودينى ووطنى كبير، وتؤهل كوادرها، للوفاء بمتطلبات هذا الدور، وتتيح عدد هائل من الخدمات موجودة فى منطقتك هى كالتالى ..

1 - ألف مدرسة قرآنية لتحفيظ القران بالمدارس.
 

2 - افتتاح مدارس علمية لشرح كتب الفكر الوسطى بمنهج علمى.
 


3 - جمع صكوك الأضاحى لتطبيق السنة والوفاء بحق الفقير من خلال مشروع قومى منظم ومراقب.
 

4 - توزيع لحوم الاضاحى من خلال المساجد عقب عيد الأضحى.
 


5 - إطلاق قوافل دعوية تجوب المناطق من خلال المساجد.
 

6 - تطلق الندوات والأمسيات والقوافل والدروس.
 


7 - تهتم ببناء المساجد وفرشها وتجديدها وإطلاق المسابقات القرآنية والثقافية.
 

8 - تكلف الدعاة بإقامة الشعائر فى 180 مسجد.
 


9 - تتيح الفرصة للسيدات للعمل واعظات لشرح قضايا المرأة.

10 - تفتتح مراكز تعليم تحفيظ القران، ومراكز الثقافة الإسلامية لتخريج الدعاة والواعظات.

 


وزاره الاوقاف

الاضاحى

مساعدة الفقراء

خدمات وزارة الاوقاف

قوافل دعوية

قوافل ثقافية

واعظات

دعاة

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