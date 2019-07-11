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وزيرة الدفاع البريطانية تشكر البحرية على دعمها للقانون الدولى

الخميس، 11 يوليه 2019 02:52 م
وزيرة الدفاع البريطانية تشكر البحرية على دعمها للقانون الدولى وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت
(رويترز)

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قالت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، اليوم الخميس، إن البحرية الملكية انتصرت للقانون الدولى بمساعدتها ناقلة نفط تجارية فى عبور مضيق هرمز.

وذكرت الحكومة البريطانية في وقت سابق اليوم أن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلة بريطانية تشغلها شركة بي.بي في مضيق هرمز لكن السفن انسحبت بعد تحذيرات من سفينة حربية بريطانية.

وأضافت موردونت في بيان نشرته على تويتر "أود تقديم الشكر للبحرية الملكية على مهنيتها، التي انتصرت للقانون الدولي ودعمت حرية الملاحة في ممر أساسي بالنسبة للتجارة العالمية".

 


وزيرة الدفاع البريطانية

القانون الدولى

ناقلة نفط

مضيق هرمز

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