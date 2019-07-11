وزارة الدفاع الجزائرية: ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي تبسة وخنشلة (شمال شرق).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها اليوم - إنه في "إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أمس خلال عمليات متفرقة بولايتي تبسة وخنشلة سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وأضاف البيان أن قوات الجيش في ولاية باتنة (شمال شرق) كشفت ودمرت 3 قنابل تقليدية الصنع ومخبأين للجماعات الإرهابية يحويان ملابس

وأغراض مختلفة، فيما دمرت مفرزة أخرى قنبلة تقليدية الصنع بولاية البليدة (شمال).