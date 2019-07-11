سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 06:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

وزارة الدفاع الجزائرية: ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

الخميس، 11 يوليه 2019 04:45 م
وزارة الدفاع الجزائرية: ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية الجيش الجزائرى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايتي تبسة وخنشلة (شمال شرق).
 
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها اليوم - إنه في "إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفارز (دوريات) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أمس خلال عمليات متفرقة بولايتي تبسة وخنشلة سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية".
 
وأضاف البيان أن قوات الجيش في ولاية باتنة (شمال شرق) كشفت ودمرت 3 قنابل تقليدية الصنع ومخبأين للجماعات الإرهابية يحويان ملابس
وأغراض مختلفة، فيما دمرت مفرزة أخرى قنبلة تقليدية الصنع بولاية البليدة (شمال).
 
 

الجيش الجزائرى

مكافحة الإرهاب

قنبلة

البليدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدغشقر تبحث عن مفاجأة جديدة أمام تونس فى امم افريقيا 2019.. نسور قرطاج تظهر لأول مرة بالقاهرة.. الحصان الأسود بالقوة الضاربة لمواصلة المغامرة.. وممثل العرب يسعى لفك عقدة ربع النهائى على ملعب السلام

مدغشقر تبحث عن مفاجأة جديدة أمام تونس فى امم افريقيا 2019.. نسور قرطاج تظهر لأول مرة بالقاهرة.. الحصان الأسود بالقوة الضاربة لمواصلة المغامرة.. وممثل العرب يسعى لفك عقدة ربع النهائى على ملعب السلام

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة