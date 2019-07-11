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هيئة الأوقاف تحقق أعلى عائد سنوى فى تاريخها بمليار و433 مليون جنيه

الخميس، 11 يوليه 2019 05:54 م
هيئة الأوقاف تحقق أعلى عائد سنوى فى تاريخها بمليار و433 مليون جنيه وزارة الأوقاف - ارشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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حققت  هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها ، حيث بلغ إجمالي إيرادات الهيئة عن العام المالى 2018 / 2019م مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون جنيه .

وقالت وزارة الأوقاف، إن هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها ، حيث بلغ إجمالي إيرادات الهيئة عن العام المالي 2018 / 2019م مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون جنيه ، بزيادة ( 232 ) مليون جنيه عن العام الماضي ، بنسبة زيادة تقدر بنحو (18.4 % ) ، كما حققت الهيئة أعلى عائد شهري في تاريخها في شهر مايو الماضي ، مشيرة الى أن العائدات تؤكد حدوث نقلة نوعية وطفرة استثمارية جديدة في العام الحالي 2019 / 2020 م  ، مضيفة  أن  الاعلان عن العائدات يأتى في إطار جهود الدولة المصرية لحماية مال الوقف وتعظيم استثماراته ، والجهود المبذولة في ذلك.

 


وزارة الاوقاف

هيئة الاوقاف

عائدات الوقف

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