هيئة الأوقاف تحقق أعلى عائد سنوى فى تاريخها بمليار و433 مليون جنيه

كتب إسماعيل رفعت

حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها ، حيث بلغ إجمالي إيرادات الهيئة عن العام المالى 2018 / 2019م مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون جنيه .

وقالت وزارة الأوقاف، إن هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها ، حيث بلغ إجمالي إيرادات الهيئة عن العام المالي 2018 / 2019م مليار وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون جنيه ، بزيادة ( 232 ) مليون جنيه عن العام الماضي ، بنسبة زيادة تقدر بنحو (18.4 % ) ، كما حققت الهيئة أعلى عائد شهري في تاريخها في شهر مايو الماضي ، مشيرة الى أن العائدات تؤكد حدوث نقلة نوعية وطفرة استثمارية جديدة في العام الحالي 2019 / 2020 م ، مضيفة أن الاعلان عن العائدات يأتى في إطار جهود الدولة المصرية لحماية مال الوقف وتعظيم استثماراته ، والجهود المبذولة في ذلك.