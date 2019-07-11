هبوط اضطرارى لطائرة ركاب فى بودابست

ذكرت وكالة الأنباء المجرية (إم.تي.آي) أن طائرة تشغلها شركة الطيران التشيكية (سمارتوينجز) قامت بهبوط اضطرارى اليوم الخميس، بعد قليل من إقلاعها من بودابست بعد عطل في أجهزة الهبوط.

وأضافت الوكالة نقلا عن متحدث باسم مطار (ليست فرنس) أن الطائرة، وهي من طراز بوينج 737-400، عادت إلى بودابست وهبطت بسلام دون أن يصاب أحد. وكانت الطائرة تقل 151 راكبا وطاقما من تسعة أفراد.

وشركة (سمارتوينجز) أكبر شركة طيران تشيكية وواحدة من أسرع شركات الطيران نموا في وسط أوروبا، حسبما يفيد الموقع الإلكتروني للشركة.