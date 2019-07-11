نيابة قنا تصرح بدفن جثث 3 أطفال غرقوا أثناء اللعب بجوار ترعة بدندرة

قنا - وائل محمد

صرحت نيابة مركز قنا بدفن جثث 3 أطفال من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم داخل إحدى الترع بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، أثناء قيامهم لعبهم فى حفل زفاف بجوار الترعة، بعد أن أثبتت تحريات مباحث قنا عدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا إخطاراً من العميد سامح نسيم مدير الحماية المدنية يفيد غرق كل محمد الحبارى محمود 4 سنوات وابن عمه عمر محمد محمود 3 سنوات، وأحمد عبد الرحيم جاد 3 سنوات فى ترعة يوسف بقرية دندرة بمركز قنا أثناء لهوهم فى حفل زفاف بجوار الترعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بالتحريات حول ملابسات الواقعة.